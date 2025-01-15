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Zonguldak'ta Beraat Kararı

Çaycuma'da başı kopmuş cesedi bulunan Mustafa Keleş'in davasında 9 sanık beraat etti.

15.01.2025 20:16
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda başı kopmuş halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin tutuksuz yargılanan 9 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, maktul Mustafa Keleş'in çocukları ile sanıklar İlyas A. ve Mevlüt T, taraf avukatları hazır bulundu, diğer 7 sanık katılmadı.

Duruşmada söz verilen maktulün oğlu Metin Keleş, babasının katillerinin cezalandırılmasını talep etti.

Ailenin avukatı, sanıkların birbirlerini koruyan ifadeler verdiğini, bunun da eylem ve fikir birliğini ortaya koyduğunu savunarak, "canice hisle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmalarını ve tutuklanmalarını istedi.

Söz verilen 2 sanık ise olayla ilgililerinin bulunmadığını öne sürerek, beraat talebinde bulundular.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların, üzerlerine atılı suça dair şüpheden uzak somut delil bulunmadığından ayrı ayrı beraatlarine hükmetti.

Olay

Jandarma ekipleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in (70) kayıp başını, arama sonucu cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan aralarında maktulün kardeşi İbrahim K'nin de bulunduğu 11 şüpheliden 5'i 30 Mayıs'ta hakimlikçe, 6'sı 1 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı, 2 şüpheli hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Suç aleti silahın gömüldüğü bilgisi üzerine 6 Eylül 2022'de, ekiplerce yeraltı termal ve manyetik görüntüleme cihazlarıyla belirli noktalarda arama gerçekleştirilmiş, gözaltına alınan maktulün kardeşi İbrahim K. tutuklanmış, Mayıs 2024'te yapılan duruşmada tahliye edilmişti.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 9 sanığın "nitelikli şekilde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Kaynak: AA

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