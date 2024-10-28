Zonguldak\'ta Bıçaklama Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Zonguldak'ta bir kişinin evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, Asma Mahallesi Kömürlü Sokak'ta 21 Ekim'de evinde yalnız yaşayan Kamil Gezer'in bıçaklanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürüttüğü çalışmayı genişletti.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüleri inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği zanlı E.V'yi (43) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Bu arada ekipler, suç aleti bıçak ile ikametten alınan görüntü kayıt cihazını Çaycuma ilçesindeki ormanlık alanda ve bölgeden geçen ırmakta buldu.

Öte yandan Kamil Gezer ile şüpheli E.V. arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandığı, Gezer'in otopsisinde 54 yerinden bıçaklandığının tespit edildiği öğrenildi.

Olay

Zonguldak Asma Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Kamil Gezer'den (70) bir süredir haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirmiş, ikamete giden ekipler yaşlı adamın cesedini bulmuştu. Yapılan incelemede, Gezer'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti.