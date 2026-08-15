Zonguldak'ta Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı
Yunus Emre Çoşkun, kız arkadaşını takip etme tartışmasında Celal Can Er'i bıçaklayarak öldürdü.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta Celal Can Er'i, 'Sosyal medyada kız arkadaşını takip etme' tartışmasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Yunus Emre Çoşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
Kaynak: DHA
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