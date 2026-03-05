Zonguldak'ta Bıçaklı Cinayet Davası

ZONGULDAK'ta kendisine 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren ve tekel bayi işletmecisi Hami G.'yi (25) yaralayan Cem Çakı'ya (51) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'olası kastla yaralama' suçundan da 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olay, 13 Aralık 2025'te Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel büfenin önünde meydana geldi. Cem Çakı ile 'Eşime neden baktın' diyen Murat Yangun arasında tartışma çıktı. Yangun'a yaklaşan Çakı, belindeki bıçağı çekerek saldırdı. Çakı, önce Murat Yangun'u ardından araya girmek isteyen tekel bayinin işletmecisi Hami G.'yi bıçakladı. Göğüs ve boynundan yaralanan Yangun, geldiği araca binerek hastaneye gitti. Kolundan yaralanan Hami G. ise daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cem Çakı da olay yerine gelen ekiplere teslim oldu. Murat Yangun, tedaviye alındığı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 8 ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Çakı, olayın ardından tutuklandı. Bıçaklı saldırı anı ise tekel bayinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

2'NCİ DURUŞMA

Çakı hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın bugün görülen 2'nci duruşması için polis ekipleri adliye binası ve salonda güvenlik tedbiri aldı. Güvenlik gerekçesiyle izleyiciler ve Yangun'un annesi duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salona alınmadı. Duruşmaya Yangun'un eşi, yaralanan tekel bayi işletmecisi Hami G. ile avukatlar ve tutuklu sanık katıldı.

Söz verilen tutuklu sanık Cem Çakı, "Karşı tarafın baskısı altında avukatlarım davadan çekilmek zorunda kaldı. Mahkemenin adaletine sığınıyorum. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum" dedi.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, Cem Çakı'ya Murat Yangun'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Hami G.'ye yönelik 'olası kastla yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın cezasına herhangi bir indirim uygulanmadı.

ADLİYE ÇIKIŞI SANIĞA TEPKİ

Duruşma bitiminde, salondan çıkmakta olan sanığa, Yangun'un eşi, "Gebert kendini içeride, çıkarsan da ben geberteceğim seni" diye bağırdı. Adliye binasının dışında aile üyeleri birbirine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yangun'un yakınları, sanık cezaevi aracına bindirilirken tepki gösterdi. Kimisi ring aracının camına saldırıp bağırdı. Polis ekipleri, kalabalığı uzaklaştırdı ve aracı korumak için peşinden bir süre koştu. Yangun'un yakınları olayın acısını bir süre daha yaşadıktan sonra adliye önünden ayrıldı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,