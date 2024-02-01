Zonguldak\'ta bir fabrikada yangın çıktı, 2 işçi dumandan etkilendi

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde faaliyet gösteren Cilas Teknik Kauçuk fabrikasının boyahane bölümünde yangın çıktı. Boyaların yanmasıyla yükselen duman paniğe neden olurken 2 işçi de dumandan etkilendi. Yangın söndürülürken, işçiler ambulanstaki müdahalenin ardından evlerine gitti.
Yangın, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesi'nde faaliyet gösteren Cilas Teknik Kauçuk isimli fabrikada çıktı. Fabrikanın boyahane bölümünde henüz belirlenemeyen sebeple dumanlar yükseldi. Önce fabrikanın kendi ekibi müdahale etse de alevler boyalara sıçrayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Dumandan etkilenen 2 işçi ise ambulanstaki tedavilerinin ardından evlerine gitti. Olayda yaralanan olmazken fabrikanın bir bölümünde maddi hasar meydana geldi.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Cilas Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Civak, 'Ufak da olsa bir yangın oldu. Müdahale ettik. Arka taraftaki boyahane kısmında küçük de olsa tam neden olduğunu tespit edemedik. Galiba elektrik kontağından çıktı ama şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştı. Biz de bundan sonra önlemlerimizi alacağız. Kendi elemanlarımız müdahale etti. Biraz büyüyünce haliyle itfaiye çağırmak icabetti. Çevredeki itfaiyeler geldi, sağ olsunlar. Hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an olumsuz bir şey yok. 2 tane dumandan etkilenen arkadaşımız oldu. Onlara da ambulansta müdahale ettiler, hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Arkadaşlarımızın yangın eğitimi var, şirket de yangına karşı donanımlı ama biraz büyüyünce haliyle paniğe kapıldılar. İtfaiye gelince söndürdü. İnşallah yarın sabah üretimimize kaldığımız yerden devam edeceğiz' dedi. (DHA)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uluslararası bir şirkete ait fabrikada işçileri rehin alan saldırgan, polis ekiplerinin operasyonuyla 10 saat sonra yakalandı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saldırganın fabrikanın eski çalışanı olduğunu söyledi.
İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada Kayseri detayı dikkat çekti. Saldırının arkasındaki örgüt üyelerinin olaydan önce Kayseri'de bir evde ve otelde iki ayrı toplantı gerçekleştirdikleri belirlendi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından tabancayla vurulan taksi şoföründen acı haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taksi şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu. Taksi içi kamerasına yansıyan olayda saldırganın şoföre, "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği görülmüştü.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, adaylık sürecine ilişkin tepki gösterdi. Keskin yaptığı açıklamada, ''Aday gösterilmeyeceğim İmamoğlu tarafından PM'den önce tebliğ edildi.'' dedi. Yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim olan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisini makamına çağırdığını ve ''Yol yürümeyeceğini'' söylediğini belirtmişti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ''İstanbul, Ankara ve İzmir'den belediye başkanı adayı çıkaracak mısınız?'' sorusuna, ''Bununla ilgili son sözü Genel Başkanımız söyleyecek.'' yanıtını verdi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan umutlandıran ''ateşkes'' açıklaması geldi. Açıklamada, ''Hamas, Gazze'deki çatışmaların bir süre durması ve esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına 'ön onayı' verdi'' denildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Savaş Kabinesi ve Güvenlik Kabinesi ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda ateşkes konusu ele alınacak.
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen yardım çığlıkları üzerine mahalleli polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, 50 yaşındaki bir kadını bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Polis, cinayet şüphesiyle evde bulunan kadının eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı.
Almanya, Fransa ve Belçika'daki çiftçi protestoları Türkiye'nin komşusu Yunanistan'a sıçradı. Selanik'te hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı. Sembolik olarak tabut taşıyan çiftçiler çiftçiler, üretimde kullanılan elektrik, mazot ve diğer girdi fiyatlarının düşürülmesini talep etti.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta bir fabrikada yangın çıktı, 2 işçi dumandan etkilendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?