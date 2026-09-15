Zonguldak\'ta çocuklara iklim farkındalığı etkinliği düzenlendi

Zonguldak'ta iklim değişikliği farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri ilgi gösterdi.

Çevre ve iklim değişikliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla tohum topları hazırlanarak, vatandaşlara fidan dağıtıldı.

Alanda oluşturulan "İklim ve Çocuk Hakları Mesaj Sandığı" ile "İklim Ağacı" aracılığıyla çocukların ve vatandaşların iklim değişikliği, çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve çocuk haklarına ilişkin görüş, öneri ve mesajları alındı.

Program kapsamında röportajlar gerçekleştirilerek çevre, iklim değişikliği ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılmasına ilişkin çocukların ve ailelerin görüşleri dinlendi.

Etkinlikle, çocukların çevre ve iklim değişikliği konularındaki farkındalıklarının güçlendirilmesi, görüşlerini ifade etmelerinin desteklenmesi ve toplumda sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması amaçlandı.