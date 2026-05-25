Zonguldak\'ta Denizde Renk Değişimi

Zonguldak'ta yağışın ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi değişti.
Kentte 4 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından derelerden Karadeniz'e çamurlu su taşındı.
Liman ve Kapuz Plajı'nın kıyı kesimlerinde denizin rengi kahverengiye döndü.
Denizde renk değişimi yaşanan bölgeler, kentin birçok noktasından görüldü.
