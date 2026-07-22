Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan karar kapsamında 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde denize girişlerin yasaklandığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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