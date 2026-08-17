Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı Kalktı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı Kalktı

Zonguldak\'ta Denize Girme Yasağı Kalktı
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4 gün süren denize girme yasağının ardından Zonguldak'ta vatandaşlar Kapuz Plajı'na akın etti.

ZONGULDAK'ta 4 gün süren denize girme yasağının sona ermesinin ardından vatandaşlar denizin keyfini çıkardı, Kapuz Plajı'nda yoğunluk yaşandı.

Kent genelinde valiliğin kararı doğrultusunda 13-16 Ağustos tarihleri arasında olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Hava şartlarının iyileşmesiyle bugün yasak kaldırıldı. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar, kentin gözde plajlarından Kapuz'u doldurdu. Plaja akın eden vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Hafta sonu yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini anlatan Kapuz Plajı Cankurtaranı Hasan Sarı, "4 gün denize girme yasağı oldu hava muhalefetinden dolayı. Süreçte tesisimizin tadilat ve tamiratını yaptık. Plajımız bu süreçte sıfırdan açılmış gibi oldu. Halkımız da tekrardan denize girmeye başladı, herhangi bir sıkıntı yaşanmamakta. Bu zamana kadar çok şükür can kaybı yaşamadık, tüm müdahalelerimizi anında gerçekleştirdik. Hava sıcaklıkları artıyor, deniz sıcaklığı da artmaya başlıyor. Poyraz akıntısından dolayı deniz biraz soğumuştu ama yükselmeye başladı. Sabah 17 dereceydi, 18-19'a doğru yükselmeye başladı. Hafta sonuna doğru daha da ısınır. Özellikle önümüzdeki günlerde, ağustos ayı içerisinde daha da yükseltecektir ve vatandaşlarımız keyifli vakit geçirecektir" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı Kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Denize Girme Yasağı Kalktı - Son Dakika
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