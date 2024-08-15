Zonguldak\'ta depreme dayanıklı olmayan belediye binasının yıkımına başlandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı için boşaltılan belediye hizmet binasının yıkımına başlandı.

Yaklaşık 40 yıl önce yapılan bina, deprem açısından risk teşkil ettiği gerekçesiyle aylar önce boşaltıldı.

Hurda ihalesini kazanan firma, çevrede güvenlik önlemi almasının ardından iş makineleriyle yıkım çalışmalarına başladı.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar da çalışmaları yakından takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yıkım işleminin iki ay içinde tamamlanması planlanırken, bölgenin, içinde otoparkı bulunan sosyal alan olarak halkın kullanımına sunulacağı öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Yıkım işlemi gerçekleştirilen hizmet binamızın çevresinde bulunan esnaf, vatandaş ve bina sahiplerinin yıkım esnasında yaşanabilecek kaza vb. olumsuzluklara karşı önlemlerini almaları, görevli personel ve uyarıcı talimatlara uymaları, tehlike arz eden unsurlarla karşılaşıldığında yetkililere bildirmeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.