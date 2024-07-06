Zonguldak'ta endüstriyel kenevir konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta endüstriyel kenevir konferansı düzenlendi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, bölgesel kalkınmada alternatif ürün olarak endüstriyel kenevir konferansı düzenlendi. Konferansta, uzmanlar tarafından kenevirin nasıl yetiştirileceği anlatıldı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, endüstriyel kenevirin bölgesel kalkınmada alternatif bir ürün olduğunu vurguladı. Konferansa katılanlar, kenevirin özellikle endüstriyel alanda kullanıldığı konusunda bilinçlendirildi.

06.07.2024 15:53
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde "Bölgesel Kalkınmada Alternatif Ürün: Endüstriyel Kenevir" konferansı gerçekleştirildi.

Ormanlı beldesi Yeşilköy'de düzenlenen konferansta, uzmanlar tarafından kenevirin nasıl yetiştirileceği anlatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, yaptığı konuşmada, endüstriyel kenevirin bölgesel kalkınmada alternatif ürün olduğunu kaydetti.

Can, amaçlarının koordineli olarak işbirliğiyle endüstriyel keneviri ekonomiye yansıtmak olduğunu dile getirdi.

Konferansa katılan Nurşen Sönmez de kenevirin özellikle endüstriyel alanda kullanıldığı yönünde bilinçlendirildiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta endüstriyel kenevir konferansı düzenlendi - Son Dakika
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