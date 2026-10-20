Zonguldak'ta fırtınanın sürüklediği ağaçlar kesilip ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta fırtınanın sürüklediği ağaçlar kesilip ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta fırtınanın sürüklediği ağaçlar kesilip ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 4 gün süren yağmur ve fırtına, dere yataklarındaki ağaçları denize sürükleyip kıyıya vurdu. Balıkçılar ve vatandaşlar bu ağaçları toplayıp kuruttuktan sonra keserek odun haline getirdi, bir kısmı ihtiyaç sahiplerine verildi.

ZONGULDAK'ta 4 gün boyunca etkili olan yağmur ve fırtınanın ardından dere yataklarından denize sürüklenip kıyıya vuran ağaçlar, balıkçılar ve vatandaşlar tarafından toplanıp, yakacak haline getirildi. Hazırlanan odunlar, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kentte etkili olan sağanak ve fırtına, denizde de hareketliliğe neden oldu. Dere yataklarından denize taşınan ağaçlar, dalgalarla kıyıya sürüklendi. Balıkçılar ve vatandaşlar, kıyıya vuran ağaçları denizden çıkarıp kurumaya bıraktı. Kuruyan ağaçlar kesilip odun haline getirildi. Bazı kişiler odunları kendileri aldı, bazı odunlar ise ihtiyaç sahiplerine verildi.

Bölgede yaşayanlardan Birol Keskin (61), " Zonguldak'ta her yağmurda yaşadığımız manzara. Derelerden, kapalı yerlerden gelen ağaçları vatandaşlarımız böyle topluyor. Kurutup keserek vatandaşa ya satıyorlar ya da ücretsiz veriyorlar. Evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
ZonguldakFırtınaFırtınaGüncelÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:21:25. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta fırtınanın sürüklediği ağaçlar kesilip ihtiyaç sahiplerine yakacak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei