Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde geri dönüşüm fabrikasından yayılan koku tepki çekti

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir araya gelen mahalle sakinleri, geri dönüşüm fabrikasından yayılan kokuya tepki gösterdi.
Bölücek Mahallesi'ndeki fabrikaya şehir dışından getirilen atıkların çevreye kötü koku yaydığı gerekçesiyle bölge sakinleri tesisin önünde toplandı.
Olay yerine çok sayıda jandarma ve Karadeniz Ereğli Belediyesi zabıta ekibi sevk edildi.
Bir süredir geri dönüşüm fabrikasının bulunduğu bölgede koku olduğunu belirten mahalle sakinlerinin içeri girmesine izin verilmedi.
Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Günay da fabrikada incelemede bulundu. Koku nedeniyle ekipler de mahalle sakinleriyle maske taktı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden gelen ekipler, fabrikaya getirilen malzemelerden örnekler aldı.
Fabrika önünde oluşan yoğunluk nedeniyle güzergahtaki trafik akışı jandarma ekiplerince sağlandı.
"Numuneler alınıyor"
Günay, gazetecilere, savcılıktan arama izni bulunmadığı için kolluk kuvvetleriyle belirli alanda inceleme yaptıklarını söyledi.
Gün boyu aldıkları ihbarların ardından ekipleri bölgeye sevk ettiklerini belirten Günay, "Fabrikaya gelen malzemenin görevliler tarafından teslim alınmadan indirildiğini tespit ettik. Savcılıktan arama iznimiz olmadığı için fabrikanın diğer bölümlerini görme şansımız olmadı." dedi.
Günay, İzmit bölgesinden getirilen ve tehlikeli atık sınıfında olan demir yığınının fabrikada bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yanmış bir demir yığını var. Acayip koku yayıyor, çok rahatsız edici. Herkes maskeli. Belediye olarak başkanın görevlendirmesiyle geldik. Tespit tutanaklarını tuttuk, resimli. Numuneler alınıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne götürülüyor. Onlar da tutanaklarını tutuyor. Fabrikanın aldığı ÇED raporu var. Ona göre buraya ruhsat verilmiş. Tehlikeli atıkların işlenmesiyle ilgili. Başkanımız da bu konuda rahatsız. 'Git, gereğini yap.' dedi. Bu bölgedeyiz, elimizden geleni yapacağız. En ağır yaptırımları yapacağız."
Kimsenin zehirlenmesine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Günay, "Bu firma hakkında gereken hukuki yönden en ağır müeyyideyi uygulayacağız." diye konuştu.
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