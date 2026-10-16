Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası su ve çamur altında kaldı, ziyaretçi girişi durduruldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası su ve çamur altında kaldı, ziyaretçi girişi durduruldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta Gökgöl Mağarası su ve çamur altında kaldı, ziyaretçi girişi durduruldu.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta şiddetli yağışın ardından Gökgöl Mağarası'ndan geçen derenin su seviyesi yükseldi ve mağarayı su ile çamur bastı. Mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü sular altında kalırken ziyaretçi girişi durduruldu.

ZONGULDAK'ta Türkiye'nin en uzun 10'uncu mağarası olan Gökgöl Mağarası, şiddetli yağışın ardından içinden geçen derenin su seviyesinin yükselmesi sonucu su ve çamur altında kaldı. Mağara, ziyaretçi girişine kapatıldı.

Zonguldak'ta bulunan, yaklaşık 350 milyon yıl önceki Karbonifer döneme tarihlenen ve 3 bin 350 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası'ndan geçen derenin su seviyesi, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yükseldi. Suyun yükselmesiyle mağarayı su ve çamur bastı. Mağaranın 875 metrelik yürüyüş yolunun büyük bölümü sular altında kaldı. İl Özel İdaresi ekipleri bölgede çalışma başlatırken, mağaraya ziyaretçi girişi durduruldu. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Güral Karayılmaz, gece saatlerinde Gökgöl Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA
ZonguldakTurizmGüncelÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına yeni atama
84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı İçeride yaşananlar kan dondurdu 9 çocuk sapkınların evinden kurtarıldı! İçeride yaşananlar kan dondurdu
Bu hatayı yapan yandı Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir Bu hatayı yapan yandı! Kartınız kapanabilir, hesabınız donabilir
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara İçeri giren polislerin kanı dondu 9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
11:17
Fenerbahçe’de soyunma odası karıştı İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası
11:12
Sen ne yaptın Iheanacho Metin Oktay’ın 64 yıllık rekorunu kırdı
Sen ne yaptın Iheanacho! Metin Oktay'ın 64 yıllık rekorunu kırdı
10:52
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
10:29
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
10:26
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
10:10
Binali Yıldırım’dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Binali Yıldırım'dan Azerbaycan çıkışı: En şiddetli şekilde cezalandırırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 11:27:16. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası su ve çamur altında kaldı, ziyaretçi girişi durduruldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei