Zonguldak\'ta Hakem Hakan Ergin\'in Cenazesi Defnedildi

Zonguldak'ta denizde boğulan klasman hakeminin cenazesi toprağa verildi.

Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Uzunkum sahilinde dün girdiği denizde boğulan Hakan Ergin'in (34) cenazesi, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

Ergin için burada dua edildi, helallik alındı.

Gözyaşı döken Ergin'in yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Ergin'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Beycuma Aile Mezarlığı'na defnedildi.

Törene Ergin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan ile vatandaşlar katıldı.

Uzunkum sahilinde dün denize girdikten bir süre sonra dalgaların arasında kaybolan Ergin, sahil güvenlik ekiplerince sudan çıkarılmış, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi'nde Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan, eski futbolcu ve klasman hakemi Ergin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.