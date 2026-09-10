Zonguldak'ta hastane önünde otobüsün altında kalan Coşkun Bilici öldü
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne diş tedavisi için gelen 66 yaşındaki Coşkun Bilici, indiği özel halk otobüsünün hareket etmesiyle aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Tolga K. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi olmak için gelen Coşkun Bilici (66), indiği özel halk otobüsünün altında kalıp hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi önünde meydana geldi. Diş tedavisi için özel halk otobüsüyle hastaneye gelen Coşkun Bilici, acil servis önünde otobüsten indi. Bilici, karşıya geçmeye çalıştığı sırada Tolga K. yönetimindeki 67 HO 8009 plakalı özel halk otobüsünün hareket etmesi sonucu aracın altında kaldı. Hastane personelinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından acil serviste tedaviye alınan Bilici, burada yaklaşık 1,5 saat süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bilici'nin cenazesine otopsi yapılacağı öğrenildi. Özel halk otobüsü şoförü Tolga K. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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