Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine,
'Hemzemin geçitteki otomobile, lokomotif çarptı; 1'i çocuk 2 yaralı' başlıklı haberimizde 'Eren Baran K.' olarak verilen isim, 'Efe Baran Kazancı' olarak düzeltilmiştir.
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EFE BARAN KURTARILAMADI
Zonguldak'ta hemzemin geçitten kapalı bariyerden geçen otomobile demir bakım lokomotifinin çarpması sonucu ağır yaralanan elektrik firmasında çırak olarak çalışan Efe Baran Kazancı (14), Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Hemzemin Geçitteki Kazada 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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