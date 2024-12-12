Zonguldak\'ta Heyelan Mağdurları Yolu İstiyor

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Zonguldak'ta yaklaşık 2,5 ay önce heyelan meydana gelen mahallede yaşayanlar, çöken yolların yapılmasını talep ediyor.

Kentte ekim ayında etkili olan kuvvetli yağış sonrası Karaelmas Mahallesi Albayrak Sokak'ta heyelan meydana geldi.

İnceleme sonrası çöken yolun yapılması ve yolda gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirlendi. Bölgedeki evler için ise tahliye kararı verilmedi.

Aynı zamanda dolmuş güzergahı olan yol, toprak yığılarak ve tahta barikat konularak kapatıldı. Mahalle sakinleri, yetkililerden kısa sürede yolların yapılmasını talep ediyor.

Mahalle sakini Yaşar Ar, gazetecilere, kuvvetli yağış sonrası meydana gelen heyelanı yetkililere bildirdiklerini söyledi.

Görevlilerin inceleme yaptıktan sonra gerekenin yapılacağını kendilerine söylediklerini aktaran Ar, "Yetkililerden yardım bekliyoruz. Her türlü mağduriyeti yaşıyoruz. Yolumuz yapılsın, başka bir şey istemiyoruz." dedi.

Mahalle sakini Azmi Çelik de tedirgin oldukları dile getirerek, ilgililerden yardım istediklerini kaydetti.

Öte yandan Zonguldak Belediyesi yetkilileri, dolgu malzemesi temininin ardından çalışmaların 1-2 ay içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.