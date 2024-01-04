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Zonguldak'ta İnşaat İşçilerinin Tedavi Ettirdiği Köpek ve Kedinin Arkadaşlığı - Son Dakika
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Zonguldak'ta İnşaat İşçilerinin Tedavi Ettirdiği Köpek ve Kedinin Arkadaşlığı

Zonguldak'ta faaliyet gösteren bir inşaat firmasında çalışan işçiler, tedavi ettirdikleri sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin dostluğuyla dikkat çekiyor. İşçiler, köpeğe 'Öksüz' adını verirken, köpek ve kedi birlikte oynayıp uyuyor ve birbirlerinden ayrılmıyorlar. İşçiler, köpeğin kediyi annelik yapmaya başladığını belirtiyor.

Zonguldak\'ta İnşaat İşçilerinin Tedavi Ettirdiği Köpek ve Kedinin Arkadaşlığı
04.01.2024 - 17:21,
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Zonguldak'ta inşaat işçilerinin tedavi ettirdiği sahipsiz köpek ile ormanda buldukları kedinin arkadaşlığı dikkati çekiyor.

Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren inşaat firmasında çalışan işçilerin hastayken tedavi ettirip "Öksüz" adını verdikleri köpek ile ormanda buldukları kedi, birlikte oynayıp, uyuyor ve birbirlerinden ayrılmıyorlar.

Çalışanlardan Engin Uludağ, AA muhabirine, şantiyelerine yakın noktada gördükleri uyuz hastalığına yakalanmış köpeği, tedavi ettirdikten sonra beslemeye başladıklarını anlattı.

Ormanda buldukları kedinin de bakımını üstlendiklerinde iki hayvanın birbirlerine uyum sağladığını aktaran Uludağ, "Bir süre sonra köpeğimiz, kedimize annelik yapmaya başladı. Şimdi, anne oğul gibi yaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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