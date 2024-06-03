Zonguldak'ta İşçi Asansör Tamiri Sırasında Yaralandı

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ZONGULDAK'ta asansör tamiri yaparken taşlama makinesine el parmakları ile bacağını kaptıran İran uyruklu işçi Aram Safiri (52), yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Uzun Mehmet Caddesi'ndeki Çemberci İşhanı'nda meydana geldi. Asansör tamiri yapan Aram Safiri (52), kullandığı taşlama makinesine el parmakları ile bacağını kaptırdı. El parmaklarında ve bacağında kesik oluşan işçi, çağrılan ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Safiri'nin uzuvlarının kopmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.