Zonguldak'ta Jandarmanın 187. Yılı Kutlandı

ZONGULDAK'ta jandarmanın 187'nci kuruluş yıl dönümü için düzenlenen törende, komandolar ve bomba imha köpekleri gösteri yaptı.

Jandarma teşkilatının kuruluşunun 187'nci yılı kutlamaları kapsamında Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, protokol üyeleri ve jandarma personeli katıldı. Törende, komando birliği silahlı gösteriler yaptı. Ayrıca jandarmanın bomba imha köpekleri de yaptıkları gösteri ile katılımcılara heyecanlı anlar yaşattı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN, Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,