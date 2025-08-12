Zonguldak\'ta Kaçak Kalkan Avına Baskın

ZONGULDAK'ta balıkçıların kaçak avladığı 114 kalkan balığı ele geçirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kilimli Limanı'nda meydana geldi. Sahil Güvenlik Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde kaçak kalkan avlandığını tespit etti. Balıkçı teknesinde yapılan aramada, kaçak avlanan 114 kalkan balığı ele geçirildi. Yasa dışı avcılıkta kullanıldığı öne sürülen 14 bin metre kalkan ağına da el konuldu.