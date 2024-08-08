Zonguldak\'ta Kaçak Oktaki Göçükte Madenci Hayatını Kaybetti

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde saat 12.00 sıralarında kaçak ocakta meydana gelen göçükte mahsur kalan madenci Ayhan Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yılmaz'ın cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morguna getirilirken yakınları da olayın üzüntüsünü yaşadı.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KAÇAK OCAKLARDA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Yılmaz'ın 10 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ve 25 yıllık madencilik tecrübesi bulunduğu öğrenildi. 3 yetişkin çocuk babası olan Yılmaz'ın akrabası Kamil Arslan ise "Özel sektörden emekli oldu. Çocukları evli, büyükler. 25 yıllık ocak geçmişi var. Bu madende ne kadardır çalıştığını bilmiyorum. Emekli olduktan sonra kaçak ocaklarda da çalıştı" dedi.

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturmada kaçak ocak sahibi T.K., polis tarafından gözaltına alındı.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,