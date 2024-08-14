Zonguldak'ta Kadınların Görüntülerini Çeken Mağaza Çalışanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kadınların Görüntülerini Çeken Mağaza Çalışanı Gözaltına Alındı

Zonguldak\'ta Kadınların Görüntülerini Çeken Mağaza Çalışanı Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta bir kıyafet mağazasında çalışan M.K., soyunma kabinlerindeki kadınların görüntülerini çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin cep telefonu incelenmek üzere el konuldu.

14.08.2024 14:39
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ZONGULDAK'ta, soyunma kabinlerindeki kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen kıyafet mağazası çalışanı M.K., 16 yaşındaki kız çocuğunun ihbarıyla gözaltına alındı. M. K.'nin telefonu incelemeye alınırken, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, 28 Temmuz'da kent merkezindeki alışveriş merkezindeki kıyafet mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağaza çalışanı M.K., cep telefonuyla soyunma kabinlerindeki kadın müşterilerin görüntülerini kaydetti. 16 yaşındaki kız çocuğu ise durumdan şüphelenip ailesine bilgi verdi. Ailenin polis merkezine gidip şikayetçi olmasının ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de şüpheliyi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. M. K.'ye, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'Cinsel taciz' suçlamasıyla işlem yapıldı. Suçlamaları reddeden şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M. K.'nin cep telefonu detaylı inceleme için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, M. K.'nin mağazadaki işine son verildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Zonguldak, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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