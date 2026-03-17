Zonguldak'ta Kalp Ritim Bozukluğu Tedavisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesinde, kalp ritim bozukluklarının en yaygın türlerinden biri olan atrial fibrilasyonun tedavisinde kullanılan "Kriyobalon Ablasyon Yöntemi" uygulandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, atrial fibrilasyonun kalbin üst odacıklarında oluşan düzensiz elektriksel aktiviteler sonucu ortaya çıkan ve çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik gibi şikayetlere yol açabilen yaygın bir ritim bozukluğu olarak bilindiği belirtildi.

Açıklamada, tedavi edilmediği durumlarda inme başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına neden olabilen bu rahatsızlığın modern kardiyoloji yöntemleriyle kontrol altına alınabildiği kaydedildi.

Zonguldak BEUN Kardiyoloji Bölümü ve Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı akademisyenleri tarafından gerçekleştirilen "Kriyobalon Ablasyon" işleminin minimal invaziv bir yöntem olarak dikkat çektiği aktarılan açıklamada, işlem sırasında kalpte ritim bozukluğuna neden olan odaklar, soğuk enerji kullanılarak izole edildiği, böylece kalbin normal ritmine dönmesi sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversite hastanesinin güçlü akademik kadrosu, nitelikli sağlık çalışanları ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla sağlık alanında yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam ettiğini bildirdi.

Özölçer, gerçekleştirilen bu nitelikli girişim sayesinde yalnızca kentte değil Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki hastalarının da ulaşabilme imkanına kavuştuğunu anlattı.

Geleceğin hekimleri kariyer günlerinde buluştu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği tarafından Türk Tıp Öğrencileri Birliği (TurkMSIC) 11. Tıpta Kariyer Günleri düzenlendi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış programında, alanında uzman akademisyenler tıp öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Türkiye genelindeki tıp fakültesi öğrencilerine açık olarak düzenlenen etkinlikte cerrahi, dahili ve temel bilimler başta olmak üzere pek çok farklı alanda kariyer planlamasına yönelik oturumlar gerçekleştirildi.

Tıp fakültesi öğrencileri, oturum aralarında akademisyenlerle birebir görüşme fırsatı bularak mesleki gelişimleri hakkında bilgiler edindi.