Zonguldak'ta Kaza Sonrası İtfaiyeye Fermuar Yöntemiyle Yol Verildi

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Zonguldak'ta 2 kişinin yaralandığı kazanın ardından trafikte bölgeye ulaşmaya çalışan itfaiyeye, araçların fermuar yöntemiyle yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Alaplı ilçesinde S.D'nin (29) kullandığı 67 TS 524 plakalı otomobil, eski istasyon mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada otomobildeki Aslı D. (29) ve Fatma D. (55) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

Bu arada, sürücülerin Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğun trafikte sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışan itfaiye aracına fermuar yöntemiyle yol verdiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İtfaiye erinin "Helal olsun, gurur duydum." dediği anlar da görüntülerde yer aldı.