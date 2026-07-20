Zonguldak\'ta Kaza: Sürücü Ağır Yaralı

ZONGULDAK'ta Uzunkum Tüneli girişinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü Mert Ç. (23), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Uzunkum Tünelleri'nde meydana geldi. Mert Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 67 TZ 503 plakalı otomobil, tünel girişindeki duvara çarptı. Kazada, araçta sıkışan Mert Ç., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı Mert Ç., ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.