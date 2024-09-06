Kızılcapınar Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor - Son Dakika
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Kızılcapınar Barajı'nda Su Seviyesi Düşüyor

Kızılcapınar Barajı\'nda Su Seviyesi Düşüyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılar gün yüzüne çıktı. Barajdaki suyun azalmasıyla ilçenin su rezervinin 60 günlük olduğu belirtilirken, belediye vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıda bulunuyor.

06.09.2024 18:16
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki Kızılcapınar Barajı'nda yüksek hava sıcaklıkları ve kuraklık nedeniyle su seviyesinin düşmesi sonucu terk edilmiş yapılardan bazıları ortaya çıktı.

Ova köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajın suyu, yaklaşık 15 metre azaldı.

Sudaki azalmayla birlikte baraj havzasındaki yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı.

Devlet Su İşlerince 1991-1994 yıllarında yapılan ve içme suyu temin edilen baraj üzerine kurulu Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile de yılda 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. ???????

Barajda toplanan suyun azalması nedeniyle ilçenin yaklaşık 60 günlük su rezervinin kaldığı belirtilirken, belediye, suyun tasarruflu kullanılması yönünde vatandaşlara uyarıda bulunuyor.

"İlkbahar ve sonbaharda az su aldık"

Karadeniz Ereğli Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca, belediyenin Süleymanbeyler köyündeki arıtma tesisinde yaptığı açıklamada, bu yıl bölgenin ve ülkenin en sıcak yazını geçirdiğini, su kaynaklarının giderek azaldığını söyledi.

Kış aylarında kar yağışı olmadığını belirten Koca, şunları kaydetti:

"İlkbahar ve sonbaharda az su aldık. Şu an baraj seviyemiz 99 kotlarında oldukça düşük seviyededir. Yani şu anlama geliyor; yaklaşık 55-60 günlük suyumuz kaldı. Baraj seviyesindeki düşüşle birlikte ham su kalitemizi düşürüyor ancak arıtma tesisimizdeki arkadaşlarımızın harcadığı yoğun mesaiyle kaliteli, sağlıklı içme ve kullanma suyunu şehrimize veriyoruz. Yeni yaptığımız ozon tesisinin de büyük faydası oldu."

Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını, bahçe sulama ve araç yıkama gibi konularda duyarlı olmalarını isteyen Koca, su sıkıntısının yağışlarla atlatılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

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