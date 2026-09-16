Zonguldak'ta kızını zincirleyen baba adliyede, kardeşler koruma altına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kızını zincirleyen baba adliyede, kardeşler koruma altına alındı

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Zonguldak\'ta kızını zincirleyen baba adliyede, kardeşler koruma altına alındı
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Zonguldak'ın Elvanpazarcık beldesinde 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba, işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. S.T'nin diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesi üzerine 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri koruma altına alındı.

Zonguldak'ta 17 yaşındaki kızlarını darbedip zincirle bağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan anne ve baba adliyeye getirildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan S.T'nin (17), babası tarafından darbedilip zincirle bağlandığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, S.T'yi zincirle bağlanmış ve elleri kelepçeli halde buldu.

Sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulan S.T'nin beyanları doğrultusunda baba Selahattin ve anne Sevil T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemi eşliğinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli Selahattin T. sevk sırasında bir gazetecinin, "Kızınızı siz mi zincirlediniz?" sorusuna "Kızını dövmeyen dizini döver." cevabını verdi. Zanlı Sevil T. ise "Hayır" ifadesini kullandı.

Öte yandan S.T'nin, diğer kardeşlerinin de darbedildiği yönündeki ifadesinin ardından 5, 11 ve 14 yaşlarındaki kardeşleri de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Kaynak: AA
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