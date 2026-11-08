Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 197. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 197. yıl dönümü kutlandı

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Zonguldak\'ta kömürün bulunuşunun 197. yıl dönümü kutlandı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 197. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 197. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Kestaneci Mahallesi'ndeki Uzun Mehmet Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, törende yaptığı konuşmada, Uzun Mehmet'in 1829'da taş kömürünü bulması sonrası resmi üretime 1848'de geçildiğini anlattı.

Mutlu, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, maden havzasına sahip çıkmasıyla bulunan taşkömürü sayesinde demir çelik fabrikaları ve enerji santrali kurulan Zonguldak'ın sanayi kentine dönüştüğünü belirtti.

Madenciliğin dünyanın en zor, ağır ve riskli iş kolları arasında yer aldığını vurgulayan Mutlu, "Madencilik, özveri ve kültür işidir. Maden işçileri, bu kültürü 177 yıllık üretim sürecinde kazanmış, bu uğurda 5 bin şehit vermiştir. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir. Maden havzamız, taşkömürü üretimi, demir ve çelik fabrikaları ile enerji santraliyle çok uzun yıllar ülkemiz sanayisinin lokomotifi olmuş, ülkemizin gelişip kalkınmasına büyük katkılar vermiştir." dedi.

Kömürün dünyada yaygın olarak bulunması, petrol ve doğal gaza göre daha fazla ömre sahip olmaması nedeniyle vazgeçilmez bir enerji kaynağı durumunda olduğunu anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

"Coğrafyamızda yaşanan enerji temelli savaşlar ve çatışmalar, enerji güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye her yıl 39 milyon ton taşkömürü ithal ediyor, ithalata milyarlarca dolar ödüyor. İthalatın azaltılması ve Türkiye'nin bu ağır faturayı hafifletebilmesi için yerli ve milli kaynaklarımıza daha fazla önem verilmelidir. Yeraltında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. Yani ülkemizin kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının büyük bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır."

Mutlu, iş sağlığı ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanarak yerli ve milli kaynaklarının üretiminin artırılması gerektiğini her platformda anlattıklarını sözlerine ekledi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekili Çetin Yiğit ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı'nın da konuşma yaptığı program, öğrencilerin okuduğu "Madenci" şiiri ve yaptıkları gösterilerin ardından sona erdi.

Törene, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, TTK Genel Müdürlüğü yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sendika üyeleri, maden işçileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Uzun MehmetZonguldakKaradenizEreğliGüncelSon Dakika

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