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Zonguldak'ta KPSS heyecanı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta ortaöğretim mezunlarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'da adaylar ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim oturumu saat 10.15'te başladı. 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen KPSS Ortaöğretim için 227 sınav merkezi, 5 bin 683 bina ve 99 bin 765 salon kullanıldı.

Zonguldak'ta da adaylar sınav önce sınavların yapılacağı binaların önünde bekleyişini sürdürdü. Güvenlik görevlilerinin üst aramaları ve sınav kağıtlarının incelenmesinin ardından adaylar salonlara alındı. Adayların yakınları da bina çevresinde sınav süresince bekleyişlerini sürdürdü. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor, 130 dakika cevaplama süresi verildi.

Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları, 4 Ekim'de açıklanacak.