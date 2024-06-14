Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Polisevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıların bayramını kutladı. Hacıbektaşoğlu, konuşmasında bayramın bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini diledi ve Gazze'de, Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerin bayramını kutladı. Program sonunda protokol üyeleri ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

14.06.2024 19:41
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Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Polisevi'nde düzenlenen programda Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, katılımcıların bayramını kutladı.

Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, bayramın bütün İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyerek, " Gazze'de, Filistin'de zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bayramlarını kutluyorum. Allah onları, refaha eriştirsin." ifadalerini kullandı.

Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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