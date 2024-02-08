Zonguldak\'ta maden göçüğü: İşçilerden biri sağ olarak kurtarıldı, diğerinin de sağ olduğu belirtiliyor

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VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: DİĞER İŞÇİMİZİN DE SAĞ OLDUĞUNU, SES ALINDIĞINI BİLİYORUZ

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesinde göçük meydana gelen madende incelemelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "35 kişinin olduğu vardiyada 2 kişinin olduğu bir ayakta göçük meydana gelmiştir. 21.00 sularında, 21.30 sularında 112'ye bildirildi ve bütün ekiplerimiz, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerimiz yine Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri olay yerine intikal etti. Durum şudur, az önce 2 madenci arkadaşımızdan 1'i sağ olarak çıkarıldı. Ambulans da hareket etti, müdahale edildi. Diğer işçimizin de sağ olduğunu, ses alındığını biliyoruz. Şu anda vardiyadaki diğer arkadaşlardan 2 işçimiz göçüğe maruz kaldı. Diğerleri çalışıyor zaten. Dışarıdan da takviye yapıldı. Bütün tahlisiye ekiplerimiz burada. İnşallah kısa zamanda da ona ulaşmalarını bekliyoruz. Şu an için diğer işçimiz de inşallah sağ salim kurtulur" dedi.

Haberi alan madenci yakınları ise ocak bölgesine gelerek bekleyişlerine başladı. Göçükten arkadaşını çıkaran bir madenci ise bekleyen bir madenci yakınına sarılarak teselli etmeye çalıştı.

Göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'ya ulaşma çalışmaları sürüyor.