Zonguldak'ta Maden İşçileri İlk Sahurlarını Yer Altında Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Maden İşçileri İlk Sahurlarını Yer Altında Yaptı

Zonguldak\'ta Maden İşçileri İlk Sahurlarını Yer Altında Yaptı
19.02.2026 07:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maden işçileri, Ramazan'ın ilk sahurunu zorlu koşullarda yaparak birbirlerine destek oldular.

Zonguldak'ta yer altındaki zorlu mesailerini sürdüren maden işçileri, ramazan ayının ilk sahurunu kömür üretiminde kullanılan ağaç direklerden kurdukları sofrada yaptı.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında mesaide olan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla ahşap direk ve kalaslardan masalarını kurdu.

Baretlerinin ışığının aydınlattığı ocak içinde ilk sahurlarını yapmanın heyecanını yaşayan maden işçileri, yanlarında getirdikleri domates, salatalık, soğan, biber, peynir, zeytin, konserve ve ekmeği kömürden kararmış elleriyle yedi.

Ailelerinden uzak, yerin 120 metre altında ilk sahurun heyecanını yaşayan işçiler, yapılan duanın ardından oruç için niyet etti.

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Yaklaşık 15 yıldır maden işçiliği yapan 45 yaşındaki maden işçisi Şener Zurnalı, gazetecilere, çalışma şartlarının zor olduğunu ve gurbette sahur yapmanın kendilerini duygusallaştırdığını söyledi.

Mesleğe ilk başladığında çalışma şartlarının kendisini yormadığını ancak zamanla zorlaştığını ifade eden Zurnalı, "Yer üstüne bakarak, yer altı daha zor ama yapacak bir şey yok, ekmek parası. Mecburen çalışıyoruz. Yine bir ramazan geldi, Allah'a şükürler olsun. İnşallah bu ramazanı da mutlu, sevinçli bir şekilde geçiririz. Allah'ım inşallah bayrama da ermeyi nasip eder." dedi.

Zurnalı, ilk sahuru ailelerinden ayrı yapmanın burukluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Yapacak bir şey yok. Ekmek parası, mecburiyetten çalışmak zorundayız. Onlar da ekmek bekliyor. Sofrada peynirimiz, zeytinimiz, domatesimiz, salatalığımız, soğanımız, barbunyamız vardı. Arkadaşlarla evden ne getirdiysek burada paylaşıp beraber bir şekilde oturup yiyoruz. Sahurdan sonra işimize devam ediyoruz." diye konuştu.

"Kısa süreliğine her şeyi unutuyoruz"

Maden işçisi olarak 12 yıldır çalışan 46 yaşındaki Selahattin Ordu, yer altından çalışmanın çok farklı olduğunu belirterek, "Dışarıdaki işlerle kıyasladığımızda, en tehlikeli iş. Tamamen cesaret isteyen, ağır işe kendini adapte eden, özveri gerektiren bir iştir bu. Yer üstündeki işlerle çok farklı." ifadelerini kullandı.

Maden işçiliğinin zorluğuna değinen Ordu, şöyle konuştu:

"Oraya girdiğinizde her şeyle bağınızı kesiyorsunuz.120 metre yer altına iniyoruz, şartlar ağır. Kısa süreliğine her şeyi unutuyoruz. Bir ramazan ayına daha ulaştık. Arkadaşlarla birlikte ilk sahurumuzu yaptık. Herkes evinden getirmiş olduğu yolluklarla sahurumuzu eda ettik. Ailemiz ön planda oluyor ama buradaki iş ortamında arkadaşlarımız da bizim bir ailemiz oluyor. Destek olabiliyoruz birbirimize. Buruk oluyor. Evde yapmak tabii ki farklı oluyor. Şartların bunları gerektirdiği ve ekmek paramızın peşinde olduğumuz için, ailemizin geçimini sağlamak için bu şartları kabul ediyoruz."

Ordu, sahur yapıp dua ettikten sonra işlerine kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade ederek, iftarlarını aileleriyle birlikte yapmayı dilediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zonguldak, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Maden İşçileri İlk Sahurlarını Yer Altında Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Felaketi yaşıyorlar Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin Felaketi yaşıyorlar! Okullar tatil edildi, zorunlu işi olmayan bu ilçeye gitmesin
Melek Baykal’ın ’’Hiç sevmediğim bir işti’’ sözlerine Ateş Fatih Uçan’dan yanıt Melek Baykal'ın ''Hiç sevmediğim bir işti'' sözlerine Ateş Fatih Uçan'dan yanıt
Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar Türk dizilerine dev destek: Bölüm başına 100 bin dolar!
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı Mert Demir konser gelirini eğitime bağışladı
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları... Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı Sıfır TOGG alan vatandaş, 3 gün sonra hayatının şokunu yaşadı: 100 km bile olmadı

08:48
Ve bomba patladı Juventus, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Ve bomba patladı! Juventus, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
08:39
İhanetin böylesi Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
İhanetin böylesi! Yorgun düşen sevgilisini ölüme terk etti
08:35
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına bin pişman oldu
08:30
Tarihi zafer nasıl mı geldi İşte Okan Buruk’un devre arası sözleri
Tarihi zafer nasıl mı geldi? İşte Okan Buruk'un devre arası sözleri
08:26
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar 9’u polis 17 kişi için gözaltı kararı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı
08:10
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı Ölü ve yaralılar var
Ramazan ayının ilk gününde alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var
07:42
Türkiye’de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Türkiye'de milyonları uykudan uyandıran bildirim için olay iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 09:10:48. #7.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Maden İşçileri İlk Sahurlarını Yer Altında Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.