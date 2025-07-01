Zonguldak'ta Maden İşçileri Ücret Protestosu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Maden İşçileri Ücret Protestosu

Zonguldak\'ta Maden İşçileri Ücret Protestosu
01.07.2025 20:29
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Maden işçileri, teklif edilen sefalet zammını protesto etmek için Zonguldak'ta eylem yaptı.

ZONGULDAK'ta, Madenci Anıtı'nda bir araya gelen maden işçileri teklif edilen ücretleri protesto etmek için eylem yaptı. Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, "Biz bu sefalet zammını kabul etmiyoruz. Bunun için burada meydanlardayız. Alın terimizin, emeğimizin hakkı için sonuna kadar meydanlarda olacağız" dedi.

Zonguldak'ta bir araya gelen maden işçileri, 600 bin kamu işçisini ilgilendiren kamu çerçeve protokolünde TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında süren görüşmeler kapsamında teklif edilen ücretlere tepki gösterdi. Eyleme, maden ve MTA işçilerinin yanı sıra TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların yöneticileri ile Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri de katıldı. Madenci Anıtı'nda bir araya gelen maden işçileri adına Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, basın açıklaması yaptı. Yeşil, "TÜRK-İŞ ile TÜHİS arasında görüşmeler devam ediyor. Sunduğumuz 21 maddelik taslaktan sizin de bildiğiniz gibi hükümetin sadece bir madde üzerinde teklifi oldu. Ücret maddelerini dile bile getirmiyorum. Bu bizim yaptığımız işe, alın terimize, emeğimize ve ekmeğimize yapılan saygısızlıktır. Bizler işçiyiz, bizler emekçiyiz. Bizler sadaka istemiyoruz. Bizler emeğinizim alın terimizin hakkını istiyoruz. Bizler yerin 500 metre altından geldik. Atölyelerde işimizin başındayız. Dağ demeden, sıcak ve soğuk demeden MTA işçileri olarak dağlarda sondaj yapıp maden arıyoruz. Arkadaşlarımız elektrik direkleri tepelerinde gece gündüz emek sarf ediyor, hayatlarını tehlikeye atıyor. Demiryolu işçilerimiz bir sürü emeğin içerisinde. Biz emek sınıfıyız. TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar adına konuşuyorum. Bizim yaptığımız iş sadece emeğimizin karşılığını istemek. Başka hiçbir derdimiz yok" dedi.

İşçiler, 'Emeğin Başkenti şanlı Zonguldak', 'Direne direne kazanacağız', 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız', 'Zafer direnen emekçinin olacak', sloganları attı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hakan Yeşil, Zonguldak, Politika, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Maden İşçileri Ücret Protestosu - Son Dakika

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