Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 Ölü

Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan kişi hayatını kaybetti.
Dilaver Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında göçük oluştu. Çalışanlardan Hasan Yılmaz (51) göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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