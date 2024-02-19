Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu

Zonguldak\'ta Maden Suçları Soruşturma Bürosu Kuruldu

Zonguldak'ta Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan Maden Suçları Soruşturma Bürosu, maden ve madencilik kaynaklı suçları araştıracak. Büro, cumhuriyet savcıları ve kolluk birimiyle koordineli çalışarak delillere hızlı bir şekilde ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma yapılması amaçlanıyor.

19.02.2024 16:15
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Zonguldak'ta "Maden Suçları Soruşturma Bürosu" kuruldu.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan büro, kentteki maden ve madencilik kaynaklı soruşturmaları yürütecek.

Maden suçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek soruşturma bürosuyla, cumhuriyet savcıları ve kolluk biriminin koordineli şekilde delillere kısa sürede ulaşması amaçlanıyor.

Maden Suçları Soruşturma Bürosunun çalışmalarıyla ayrıca, soruşturmanın makul sürede sonuçlandırılması, madenlerde meydana gelen ölüm, yaralanma, ruhsatsız maden ocaklarının açılması ve suçu gizlemek için el değiştirmesi gibi suçlarda daha etkin soruşturma hedefleniyor.

Kaynak: AA

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