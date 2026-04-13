Zonguldak'ta Menenjit Şüphesi Takip Ediliyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta Menenjit Şüphesi Takip Ediliyor

13.04.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Valiliği, menenjit şüphesi bulunan bir vaka dışında ek bir durum olmadığını açıkladı.

Zonguldak Valiliği, "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin, sürecin hassasiyetle izlendiğini ve 8 Nisan'da kaydedilenin dışında herhangi bir vakanın tespit edilmediğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisinin, 8 Nisan'da yüksek ateş, bulantı, istifra, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine (BEUN) başvurduğu belirtildi.

Aynı gün akşam saatlerinde menenjit şüphesiyle hastaneye yatırılan öğrencinin tedavisinin sürdüğü bilgisine yer verilen açıklamada, vakanın İl Sağlık Müdürlüğünün bildirimi zorunlu hastalıklar sistemi kapsamında şüpheli olarak kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada, okul idaresinin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirimde bulunduğu ve ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlandığı, 9 Nisan Perşembe günü halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışmasının yapıldığı kaydedildi.

Yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavi başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Basına yansıyan menenjit şüphesi haberleri hassasiyetle takip edilmekte olup mevcut durumda ikinci bir menenjit şüpheli vaka tespit edilmemiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zonguldak Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi ile BEUN Hastanesi Çocuk Acil Servisleri başta olmak üzere tüm sağlık birimlerinin süreci valilik koordinasyonunda takip ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:27:56. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.