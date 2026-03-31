Zonguldak\'ta Motosiklet Kazası

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde annesine ait motosikleti izinsiz alıp, arkadaşıyla gezen Engin H.Y. (15), otomobille çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan Engin H.Y. ile arkadaşı E.K.'nin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin motosikletini izinsiz alıp arkadaşıyla gezmek isteyen Engin H.Y. idaresindeki 67 AEV 208 plakalı motosiklet, 'U dönüşü' yapmak isteyen F.K.Ö. (22) idaresindeki 78 AP 558 plakalı otomobile çarptı. Engin H.Y. ile arkadaşı E.K. (15) yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve arkadaşı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarpma anı ile sürücü ve yolcunun önce otomobilin üstüne ardından da yola savrulmaları yer aldı. Kazanın ardından önce ayağa kalkan Engin H.Y.'nin birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü görüldü.

ANNESİ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Öte yandan, motosikletini izinsiz aldığı için Engin H.Y.'nin annesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.