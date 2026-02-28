Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Bartın'dan Ankara istikametine seyir halinde olan N.Y. (62) idaresindeki 35 PJJ 750 plakalı yolcu otobüsü, Devrek Sanayi Sitesi mevkisinde Ersin S'nin (36) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Engin S. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
