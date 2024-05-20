Zonguldak'ta öğrenciler, Müzeler Günü etkinliğinde fidan dikti - Son Dakika
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Zonguldak'ta öğrenciler, Müzeler Günü etkinliğinde fidan dikti

Zonguldak\'ta öğrenciler, Müzeler Günü etkinliğinde fidan dikti

TED Koleji öğrencileri, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte fidan dikti. Etkinlikte öğrenciler, doğayı tanıma konusunda deneyim kazandı ve fidanları toprakla buluşturdu. Müze görevlileri ve öğretmenler eşliğinde fidan dikimi gerçekleştirildikten sonra can suyu verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

20.05.2024 15:39
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Zonguldak'ta öğrenciler, düzenlenen etkinlikte fidan dikti.

"Müzeler Günü" dolayısıyla TED Koleji öğrencileri, "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nin bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin doğayı tanıma konusunda deneyim kazanmalarının hedeflendiği etkinlikte, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen fidanlar toprakla buluştu.

Öğrenciler, müze görevlileri ve öğretmenleri eşliğinde fidan dikmelerinin ardından can suyu verdi.

Etkinlik sonunda öğrenciler, müze görevlileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Türkiye, Maden, Çevre, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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