Zonguldak\'ta Orman Yangını Çıktı

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ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Devrek ilçesi Halilbeyoğlu köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Köylüler, dumanları fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediyor.