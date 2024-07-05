Zonguldak'ta Ormanlık Alanlara Girişlere 30 Eylül'e Kadar İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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Zonguldak'ta Ormanlık Alanlara Girişlere 30 Eylül'e Kadar İzin Verilmeyecek

Zonguldak Valiliği, orman yangınlarının artabileceği mevsimsel ve insani faktörlere dikkat çekerek, vatandaşların mangal, semaver veya ocak ile anız gibi bitki örtüsü yakmaları sebebiyle orman yangınlarında artış yaşanabileceğini belirtti. Bu nedenle, 15 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Sadece görevliler, izinli arıcılar ve çobanlar orman alanlarına girebilecek. Ayrıca, düğün ve benzeri organizasyonlarda yanıcı maddelerin kullanılması da yasaklandı ve denetimler sıklaştırıldı.

05.07.2024 19:19
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Zonguldak'ta yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği belirtilerek, özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun şekilde mangal, semaver veya ocak ile anız gibi bitki örtüsü yaktıkları bildirildi.

Bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl sınırları içinde ormanlara girişler, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alındığında 15 Temmuz-30 Eylül arasında yasaklanmıştır. Görevliler ve izin almak/izinli olmak şartıyla arıcılar ve çobanların orman alanlarına girişine izin verilecektir. Giriş yasağının uygulanması ve kontrolü il ve ilçe jandarma komutanlıkları, il ve ilçe emniyet müdürlükleri ile il ve ilçe orman işletme müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacaktır."

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve buna benzer organizasyonlarda yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği aktarılarak, denetim ekiplerince kesintisiz gözetim ve denetimler yapılacağı bildirildi.

Özellikle piknik, mesire yerleriyle ormanlık alanlara geliş, gidiş yolları kontrol altında bulundurularak kişi ve araç sorgulamalarının artırılacağı kaydedilen açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Ormanlık Alanlara Girişlere 30 Eylül'e Kadar İzin Verilmeyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Ormanlık Alanlara Girişlere 30 Eylül'e Kadar İzin Verilmeyecek - Son Dakika
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