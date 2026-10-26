Zonguldak'ta ortaokul öğrencilerinin emeğiyle hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi rölyefinin açılışı yapıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta ortaokul öğrencilerinin emeğiyle hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi rölyefinin açılışı yapıldı

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Zonguldak\'ta ortaokul öğrencilerinin emeğiyle hazırlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi rölyefinin açılışı yapıldı
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Zonguldak'ta öğrencilerin malzemelerin taşınması, yapımı ve boyanması aşamalarında yer aldığı??????? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin işlendiği rölyefin açılışı gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta öğrencilerin malzemelerin taşınması, yapımı ve boyanması aşamalarında yer aldığı??????? 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin işlendiği rölyefin açılışı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen "Şehidin Emaneti Maarifte" çalışması kapsamında şehitliklerde dalgalanan Türk bayraklarından biri, 18 Mart'ta sergilenmesi için Zonguldak Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu'na ulaştırıldı.

Okul müdürü Hüseyin Öztürk ve görsel sanatlar öğretmeni Ali Sefer Koçoğlu, Çanakkale ruhunu ve şehitlerin aziz hatırasını kalplerde yaşatmak, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla bayrağın sergileneceği alanın en iyi şekilde hazırlanması için 20 öğrenciyle "Çanakkale Muharebeleri" rölyefi yaptı.

Yaklaşık 2,5 ay süren, maliyeti düşürmek amacıyla gaz beton malzemesinin tercih edildiği çalışmada, okul kantininde demlenen çayların posası renklendirmede kullanıldı.

Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın çalışmanın merkezinde yer aldığı eserin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Keskin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinin altın harflerle tarihe kazındığı, vatan sevgisinin, inancın cesaretle buluştuğu eşsiz bir destan olduğunu söyledi.

Bu destanın her bir satırında bir annenin duasının, bir eşin vedasının ve şehitlerin kalbinde hissettiği vatan sevgisinin bulunduğunu belirten Keskin, "Ülkemizin her yerinde dalgalanan bayrağımız bu vefanın ve azmin sessiz şahitlerindendir. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ve millet olma iradesinin göstergesidir." dedi.

Keskin, öğrencilerin bu sorumluluk ve bilinçle vefayı, iradeyi ve vatan sevgisini gelecek kuşaklara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ve kurdele kesiminin ardından rölyefin hazırlanmasında katkı sunanlara plaket verildi.

Tören sonunda Keskin, öğrenciler ve öğretmenler hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Kaynak: AA
Çanakkale ZaferiZonguldak18 MartGüncelSon Dakika

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