Zonguldak'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 24 Yaralı

Zonguldak\'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 24 Yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Gökçebey-Yenice yolunda meydana gelen kazada, otobüs kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve kamyonla çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazada hayatını kaybeden sürücülerin yanı sıra 3 yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

02.09.2024 16:46
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Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 24 kişi yaralandı.

Gökçebey- Yenice yolunda seyreden Cevdet Çağlayan (61) idaresindeki Metro Turizme ait 61 S 0870 plakalı Bartın- Erzurum seferini yapan yolcu otobüsü, Karahatipler mevkisinde virajda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Bilal Aşık (36) yönetimindeki 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 4'ü çocuk 24 kişi, Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yoldaki trafik akışı çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Bu arada otobüste sıkışan sahibinin önünde bulunan bir kedi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak jandarma görevlilerine teslim edildi.

Öte yandan kaza yerine gelerek incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Zonguldak Valiliğinin X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Zonguldak- Karabük Yolu'nun 5. kilometresinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen trafik kazasında, bir yolcu otobüsü virajda kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Maalesef, kazada otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 24 yolcumuz ise yaralandı. Yaralı vatandaşlarımızdan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 2 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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