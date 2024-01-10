 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili sağa çekip itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.01.2024 - 21:37,
Abone Ol

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın anları kameraya yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kilimli ilçesi Karadon Şehit Arif Çakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Muayene istasyonu önünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 67 TK 378 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede otomobili sardı. Sürücü, otomobili sağa çekip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anları kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Zonguldak\'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İtfaiye, Olaylar, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


20:54
Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44
CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31
ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24
Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15
Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11
Lüks polis aracı kaza yaptı Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05
Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var

Son Dakika
20:54 Fenerbahçe'nin hiç acıması yok! Konyaspor'a yağmur gibi gol atıyorlar
20:44 CHP'de Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı Mansur Yavaş'ı kızdırdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı: Hain tuzaklar, alçakça oyunlar devreye sokuluyor
19:31 ABD'de haksız yere 44 yıl hapis yatan kişiye 25 milyon dolar tazminat ödenecek
19:24 Bakan Özhaseki ile Gaziantepli muhtar arasındaki diyalog herkesi güldürdü
19:15 Boey'in Sivas deplasmanına götürülmemesinin nedeni bambaşka çıktı
19:11 Lüks polis aracı kaza yaptı
19:05 Canlı anlatım! Mücadelede gol yağmuru var
18:15 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den emekliye ek zam açıklaması
18:11 Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 21:50:32. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otomobil Alev Alev Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement