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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Aynur A, Ceyda K. ve Talha T. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin A. kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Zonguldak\'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı
23.01.2024 - 17:24,
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Belen Sanayi Sitesi'nden çıkan Hüseyin A. (73) idaresindeki 67 LK 019 plakalı otomobil, ana yolda ilerleyen Serhan H'nin kullandığı 06 GA 9845 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Aynur A, Ceyda K. ve Talha T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin A. kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobil çarpışması: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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