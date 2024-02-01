Zonguldak\'ta Otomobil Kazası Sonucu Doğalgaz Sızıntısı Oluştu

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ZONGULDAK'ta bir otomobil park halindeki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise yol kenarındaki doğalgaz kutusunu kırdı. Doğalgaz sızıntısı başlayan bölgede panik yaşanırken; ekiplerin müdahalesi ile yangın veya patlama meydana gelmeden olumsuzluk giderildi.

Olay, saat 23.00'te İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 67 AAG 800 plakalı otomobil, park halindeki 81 BP 801 plakalı otomobile çarptı. Kazayı yapan otomobilin sürücüsü olay yerinden koşarak uzaklaşırken, park halindeki araç ise savrularak, bir apartmana ait doğalgaz kutusunu kırdı.

DOĞALGAZ SIZINTISI ENDİŞE YARATTI

Doğalgaz sızıntını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi ile doğalgaz birimi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi yaya ve araç trafiğine keserek önlem aldı. Kısa süre panik yaşayan vatandaşlar ise yaşananları evlerinin balkon ve camlarından izledi. Sızıntı nedeniyle patlama veya yangın meydana gelmedi. Doğalgaz birimi, bölgedeki gazı keserek sızıntıyı durdurdu. Müdahalenin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza yapan 67 AAG 800 plakalı otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin kırılan gaz kutusunu onarma çalışmaları sürerken polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)