Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Zonguldak\'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden 4 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, annesi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

31.05.2024 17:41
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden 4 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı. Kazada sürücü Musa Altay (42) eşi ve oğlu yaralanırken, annesi Emine Altay (66) hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli- Zonguldak yolu, Ören mevkisinde meydana geldi. Musa Altay'ın kontrolünü yitirdiği 67 UB 956 plakalı otomobil takla atarak kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Musa Altay ağır yaralandı, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay ambulansla çeşitli hastanelere götürüldü. Musa Altay sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavisi sürerken Emine Altay, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Musa Altay'ın tedavisi ise sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Ereğli, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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