Zonguldak\'ta Patpat Kazası: 2 Yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan ve patpat olarak adlandırılan tarım ilacında bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde Karakavuz-Ormanlı yolunda meydana geldi. Ö.T.'nin kullandığı patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Ö.T. ve yanında bulunan B.Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi ile yola taşındıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.